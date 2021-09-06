سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي

العالم - بانوراما

الى ذلك دعا قائد المعارضة الافغانية احمد مسعود في رسالة صوتية إلى انتفاضة وطنية ضد طالبان مؤكدا استمرار المقاومة في وادي بنجشير.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد ايران أن نافذة الحوار لإحياء الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد داعية واشنطن لتبني مواقف بناءة تشمل العودة إلى المحادثات ببرنامج واقعي، وتنفيذ تعهداتها التي تشمل الغاء اجراءات الحظر كما حذرت طهران من أي استغلال سياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.