الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي

سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، إعلان حركة طالبان النصر على قوات المعارضة في وادي بنجشير وإحكام سيطرتها على البلاد متعهدة بإعلان حكومة جديدة قريبا وأنه لن يكون هناك تمييز ضد سكان بنجشير.

العالم - بانوراما

الى ذلك دعا قائد المعارضة الافغانية احمد مسعود في رسالة صوتية إلى انتفاضة وطنية ضد طالبان مؤكدا استمرار المقاومة في وادي بنجشير.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد ايران أن نافذة الحوار لإحياء الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد داعية واشنطن لتبني مواقف بناءة تشمل العودة إلى المحادثات ببرنامج واقعي، وتنفيذ تعهداتها التي تشمل الغاء اجراءات الحظر كما حذرت طهران من أي استغلال سياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

المعارك بوادي بنجشير وتأجيل إعلان الحكومة الأفغانية.. وتسوية أوضاع المسلحين بدرعا

العلاقات الخارجية الأفغانية في عهد "طالبان"

العلاقات الاقليمية الإيرانية...وضرب قاعدة العند في لحج

بانوراما .. قمة بغداد وزيارة طحنون بن زايد الى قطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصلحة السجون الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية نفق الحرية

استهداف رتل لقوات الاحتلال الامريكي بعبوة ناسفة في بابل

تشاهدون الليلة في بانوراما.. سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي

بريطانيا تتجسس على شبكة الاتصالات في اليمن

مظاهرات في المخا ولحج للمطالبة بتوفير الكهرباء وتنديدا بتردي الخدمات

لبنان: تدابير سير لمواكبة مراسم تشييع الشيخ قبلان غدا