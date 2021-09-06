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أمين عام الجهاد الاسلامي زياد النخالة تعقيبا على فرار أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع: هذا يوم للفرح كبير ويوم جديد في جهاد الشعب الفلسطيني

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

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