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النخالة: 6 رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون كل اجراءته الأمنية وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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