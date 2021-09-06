هکذا یعلق النخالة على عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع

العالم-فلسطين

واعتبر النخالة في كلمة له تعقيبًا على عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، اليوم الاثنين، أن هذا يومٌ للفرح كبير، مشيرًا إلى أنه يومٌ جديدٌ في جهاد الشعب الفلسطيني.



وقال: "إنهم قامات حرية يأتون على قدر ويلوحون بالنصر القادم لشعبنا، ويطرقون أبواب الحرية ويكسرون بكل ما تعني الكلمة هيبه الأمن الصهيوني".



وأضاف: "ستة رجال من مقاتلينا الأبطال ينقلون المعركة بكل قوة واقتدار إلى قلب العدو ويخترقون كل اجراءته الأمنية وليس فقط كما يفعل مجاهدو غزه اليوم" .



ودعا النخالة، شعبنا الفلسطيني في الضفة الباسلة للحفاظ على المجاهدين الشجعان الذين أهدوا لنا حريتهم وحرية أرواحنا وانتزعوا حريتهم فجر اليوم من زنازين الاحتلال وجلاديه.



وتابع: "أهنئ إخواني الذين انتزعوا حريتهم من العدو قائداً قائداً، فهم يعلموننا أن كل شيء ممكن في حياتنا إذا ما امتلكنا الإرادة والصبر، وأن هزيمة العدو هي أقرب من أي وقت مضي".