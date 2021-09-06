أمير قطر يستقبل وزير الداخلية السعودي

العالم- قطر

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن الأمير تميم استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له، بمناسبة زيارة الأخير للبلاد، وأنه جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات بين البلدين .

ووفي يونيو/ حزيران 2017، اندلعت أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.

وخلال قمة خليجية في مدينة العلا السعودية، جرى الإعلان في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مصالحة أنهى الازمة الخليجية.

واستأنفت السعودية وقطر فتح المعابر، والرحلات التجارية وتبادل الزيارات والاتصالات بين المسؤولين، إضافة لتسمية سفيرين للمرة الأولى منذ 2017.