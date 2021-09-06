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فوائد مذهلة للفلفل الحلو.. تعرف عليها

فوائد مذهلة للفلفل الحلو.. تعرف عليها
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

 يعد الفلفل الحلو الأخضر من فئة الخضروات على الرغم من أنه تقنيًا نوع من الفاكهة، وحتوي الفلفل الحلو على جدران سميكة ويأتي بألوان مختلفة بما في ذلك الأحمر والأصفر والأرجواني.

وفي الواقع يعد الفلفل الحلو من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، إلى جانب أنه إضافة رائعة للنظام الغذائي، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على فوائد مذهلة للفلفل الحلو.

مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية
يوفر الفلفل الحلو مجموعة من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى أنه مصدرًا جيدًا للألياف وقليل الكربوهيدرات نسبيًا، حيث أن 150 جرام من الفلفل الحلو الأخضر يوفر 30 سعرة حرارية، 1.3 جرام بروتين، 7 جرام كربوهيدرات، 2.6 ألياف، والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ، فيتامين سي، فيتامين ك، بوتاسيوم، مغنيسيوم، نحاس.

جيد لصحة القناة الهضمية
الفلفل الحلو مصدر جيد للألياف الضرورية لصحة الأمعاء، ويمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفلفل إلى النظام الغذائي على تلبية كمية الألياف الموصى بها والتي تبلغ 30-35 جرامًا يوميًا للرجال، و25-30 جرامًا يوميًا للنساء.

وفي الواقع تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول الألياف يمكن أن يحمي من أمراض الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون ومرض التهاب الأمعاء، كما يمكن أن تساعد الألياف في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي على النحو الامثل عن طريق منع الإمساك وتعزيز توازن بكتيريا الأمعاء.

يعزز صحة القلب والعين
تعد إضافة المزيد من الفواكه والخضروات مثل الفلفل الحلو إلى نظامك الغذائي، طريقة ذكية لتعزيز صحة قلبك وعينيك، حيث ربطت العديد من الدراسات النظم الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

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