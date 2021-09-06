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العراق والاتحاد الاوروبي: ملفا الامن والمهاجرين من الاولويات

العراق والاتحاد الاوروبي: ملفا الامن والمهاجرين من الاولويات
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي.

العالم - العراق

وقال حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل، إن "زيارة بوريل إلى العراق هي الأولى له، مبيناً أن الزيارة تأتي لبدء المباحثات مع الحكومة الاتحادية".

وتابع، "تطرقنا الى عدة ملفات الاقتصادية والسياسية والامنية بين العراق والاتحاد الاوروبي"، لافتاً إلى أن موضوع اللاجئين كان محورا مهما من المناقشات الثنائية والتعاون مستمر مع الاتحاد الاوروبي في كل المجالات.

من جانبه، شدد بوريل على، أن العراق القوي سيكون له تاثير كبير في المنطقة، مشيراً إلى بحث "ملفات الهجرة والأمن ولدينا شركات كبيرة في عدة مجالات مع العراق".

وحث على "إجراء انتخابات عادلة والاتحاد الاوروبي سيقوم بنشر مراقبين ليوم الاقتراع"، موضحاً "قدمنا أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية".

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العراق والاتحاد الاوروبي: ملفا الامن والمهاجرين من الاولويات