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محلل سياسي يكشف تفاصيل الوضع في افغانستان

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد  اليوم الساعة 10 صباحا عن سيطرة قوات طالبان على ولاية بانجشير وان الحرب قد انتهت في أفغانستان وان الحركة استولت على ولاية بانجشير ورفعت علم الإمارة الاسلامية فيها.  

العالم - خاص بالعالم

واوضح المحلل السياسي فضل غني حق مل في حديث مباشر لقناة العالم ان قائد جبهة المقاومة الوطنية المعارضة لحركة طالبان احمد مسعود قال ان المقاومة مستمرة في افغانستان ودعى الشعب الافغاني الى الانتفاضة ضد حركة طالبان وقمعها.

ولفت حق مل الى ان مضى نحو 20 يوما على سيطرة طالبان على العاصمة الافغانية كابول لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة بسبب قضايا متعددة اهمها ولاية بانجشير التي لم تكن تحت سيطرة طالبان، والقضية الثانية هي مطار كابول الذي ليس مهيأ من أجل الرحلات الجوية لان القوات الاميركية تركته خراباً وذهبت لهذا تحاول حركة طالبان اعادة مطار كابول الى نشاطه السابق من اجل استمرار الرحلات الجوية بشكل سليم ولكي يستطيعوا المسؤولون الافغان من ممارسة مهامهم.

وقال حق مل ان هناك اقوايل تشير الى وجود خلافات بين مسؤولي طالبان ومسؤولين اخرين ويحاول الجميع من اجل تسويتها وبسبب هذه الخلافات ارجأت تشكيل الحكومة من قبل حركة طالبان.

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