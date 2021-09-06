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أسير أردني محرر يكشف عن عن أمر خطير بخصوص عملية "نفق الحرية"

أسير أردني محرر يكشف عن عن أمر خطير بخصوص عملية
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف الأسير الأردني المحرر، سلطان العجلوني، عن أمر خطير بخصوص عملية هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن "جلبوع" في الأراضي المحتلة فجر اليوم الاثنين.

العالم-فلسطين

وقال العجلوني لموقع "خبرني" الأردني إن البطاقات الشخصية للآسرى الذين تمكنوا من الفرار من أشد السجون الإسرائيلية مكتوب عليها "إحتمالية عالية للهرب".

وأشار العجلوني إلى أن "الجملة المكتوبة داخل الإطار الأصفر اختصار من 3 أحرف لثلاث كلمات عبرية: סיכוי גבוה לבריחה وتعني "إحتمالية عالية للهرب"".

وتابع العجلوني "هذه الكلمات موجودة على البطاقة الشخصية للأسرى، وتعني أنه يجب التدقيق عليهم والحذر منهم بشكل خاص".

وأضاف: "هل عرفتم الآن حجم الفشل والصدمة لدى أجهزة أمن الاحتلال؟".

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، ورغم تسخير السلطات الإسرائيلية لوحدات أمنية وعسكرية وطائرات مروحية ومسيرة لملاحقتهم لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

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