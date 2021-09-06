وزير الخارجية الايراني يجتمع برؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية

العالم - ايران

وجاء لقاء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية ورؤساء المنظمات الدولية المعتمدين لدى طهران ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الدراسات الاستراتيجية بوزارة الخارجية الايرانية بحضور المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة الذي القى كلمة بالمناسبة.

ويعد هذا اللقاء الاول من نوعه مع السفراء ورؤساء البعثات الاجنبية لدى طهران بعد تولي امير عبداللهيان منصب الخارجية الايرانية.

والقى السفير الفلسطيني صلاح الزواوي بصفته عميد السفراء كلمة خلال اللقاء وقدم لوزير الخارجية الايراني لوحة فنية كهدية بالمناسبة.

وكان المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي في الشؤون الدولية والمساعد السابق لوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان قد نال ثقة النواب بمجلس الشورى الاسلامي لتولي حقيبة الخارجية اثر عملية التصويت على الثقة للوزراء المرشحين في التشكيلة الحكومية الجديدة المقترحة من قبل رئيس الجمهورية، حيث حصل على 270 صوتا موافقا مقابل 10 اصوات معارضة و 6 اصوات ممتنعة من اجمالي 286 صوتا مشاركا في عملية التصويت.