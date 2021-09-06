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رابطة علماء اليمن تعزي العراق ولبنان برحيل العالمين الحكيم وقبلان

رابطة علماء اليمن تعزي العراق ولبنان برحيل العالمين الحكيم وقبلان
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

عبرت رابطة علماء اليمن، عن أحر التعازي والمواساة للشعب العراقي الشقيق، برحيل المرجع الديني البارز السيد محمد سعيد الحكيم، الذي وافاه الأجل بعد عمر حافل بالعطاء.

العالم- اليمن

ونوهت الرابطة في بيان بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأدوار الفقيد الحكيم، في خدمة العلم والتأليف إلى جانب مواقفه المشهودة في مقارعة الظلم والظالمين.

كما أعربت الرابطة عن خالص التعازي للشعب اللبناني الشقيق برحيل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في جمهورية لبنان العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي وافاه الأجل بعد سنوات من الدعوة إلى الله والتحرك الجهادي.

وأشادت بمناقب الفقيد قبلان، وأدواره الجهادية وكذا حرصه على تعزيز الوحدة بين المسلمين.. لافتة إلى أن الفقيد كان أحد العلماء المناصرين للشعب الفلسطيني ومظلوميته وقضيته العادلة، كما مثلت مواقفه عونا للمقاومة الإسلامية في لبنان.

وابتهلت رابطة علماء اليمن، إلى المولى عز وجل أن يتغمد العالمين الجليلين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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