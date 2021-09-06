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شاهد بعد عملية نفق الحرية.. الاحتلال يجري تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

 قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

العالم-فلسطين

وبينت الهيئة في بيان مساء اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الاسرى ونقلهم الى جهات غير معلومة.

وأشارت إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.

وكان ستة أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين، عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

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