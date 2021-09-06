الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني نجاح مجموعة من المقاومين الأسرى بالتحرر من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً في شمال فلسطين المحتلة

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تحرّر الأسرى والإخفاق الصهيوني الكبير

الى كل من يعاني من أعراض ارتفاع السكر بالدم...

شاهد بعد عملية نفق الحرية.. الاحتلال يجري تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى

العاروري: عملية نفق الحرية خطوة على طريق انتزاع حرية باقي الاسرى

ارتفاع مستمر باصابات ووفيات كورونا في العراق

رابطة علماء اليمن تعزي العراق ولبنان برحيل العالمين الحكيم وقبلان