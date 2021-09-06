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البحرين: تدهور صحة المعتقل السياسي السنكيس بعد إضرابه عن الطعام

البحرين: تدهور صحة المعتقل السياسي السنكيس بعد إضرابه عن الطعام
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

أشارت مصادر إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقل «محمد عبدالله السنكيس»، والذي دخل في يومه الخامس من الإضراب عن الطعام، للمطالبة بحقه في محاكمة عادلة، بعد الأحكام الصادرة ضده على خلفية قضايا سياسية.

العالم- البحرين

وأكدت المصادر انخفاض مستوى السكر في الدم للمعتقل «محمد السنكيس»، بما يهدد وضعه الصحي، ووجود مخاوف من تعرضه للخطر، خاصة في ظل تفشي «فيروس كورونا كوفيد 19» المستجد داخل سجون البحرين .

وكان السنكيس قد نشر في وقتٍ سابقٍ تسجيلًا قال فيه إنه في بلدٍ يتكلم عن نزاهة القضاء وحقوق الإنسان، وكيف سمح القاضي وفي محاكم الاستئناف ومحاكم التمييز بمثل هذا التجاوز القانوني في قضيته، والتى صدر فيها حكم ضده بالحبس لمدة عشر سنوات، وهو لم يوقع على التهم المنسوبة إليه على الرغم من تعرضه للإكراه، وعدم حضوره لجلسات المحكمة للدفاع عن نفسه؟».

وأضاف أنه استخدم كل الوسائل المتاحة للتعبير عن احتجاجه ضد الحكم الصادر بحقه، كما قدم 12 رسالة مناشدة وأضرب عن الطعام مرتين، وصدرت سبعة تقارير تُثبت تعرضه للتعذيب، لكن لم يجد آذانًا صاغية.

وعبر السنكيس عن أمله في وصول قضيته إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لتحمل مسؤوليته الوطنية والقانونية من أجل إحقاق الحق والقانون.

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البحرين: تدهور صحة المعتقل السياسي السنكيس بعد إضرابه عن الطعام

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