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شاهد: طالبان تنشر مقطعا مصورا من داخل ضريح أسد بنجشير

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

قالت طالبان إنها سيطرت على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد احمد مسعود بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وبحسب موقع RT Arabic ، نشر مقاتلو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أنها من داخل ضريح أحمد شاه مسعود.

ويعتبر هذا الضريح مكانا لأنصار أحمد شاه مسعود، الذي دفن هناك.

وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل متنكرين كصحفيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت طالبان الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قادة المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود). لكن فيما بعد، أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

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