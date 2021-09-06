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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

عزى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي في رسالة الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، عزى برحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي في لبنان العلامة الشيخ عبد الامير قبلان .

العالم - ايران

يتبع ..

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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان

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