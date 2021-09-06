سيناتور أمريكي: سنساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي وتحديث أسطولها البحري

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وخلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثات أجراها في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال غراهام: "سنبذل جهودا لإنماء قدراتكم في وسائل الدفاع الجوي التي تحتاجون إليها. وسوف نساعدكم في تحديث أسطولكم الحربي كما سنحاول توريد مزيدا من صواريخ جافلين (المضادة للدروع) لكم".

وتابع: " نتمنى أن نجعل أوكرانيا أقوى عسكريا واقتصاديا. وأفضل ما يمكن أن يحدث بين الولايات المتحدة وأوكرانيا هو اتفاق حول إنشاء منطقة اقتصادية حرة" بين الدولتين.

وأشار السيناتور الجمهوري إلى أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني في واشنطن الأسبوع الماضي كان بمثابة "إشارة قوية إلى أهمية العلاقات بيننا لأن ذلك حدث أثناء الأزمة الأفغانية". وأضاف غراهام: "على خلفية ما حدث في أفغانستان، فمن المهم بالنسبة إليه أن أظهر لأصدقائنا أن أمريكا حليف موثوق".

ووصل غراهام إلى أوكرانيا ضمن وفد يضم عددا من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري. وأجرى الوفد في كييف لقاءات مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ووزير الدفاع أندريه تاران ورئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي.