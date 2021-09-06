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بوغدانوف يبحث مع قدري جميل الوضع في محافظة درعا

بوغدانوف يبحث مع قدري جميل الوضع في محافظة درعا
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، ناقش مع ممثل "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" رئيس "منصة موسكو" قدري جميل الوضع في محافظة درعا السورية.

العالم - سوريا

وأشارت الخارجية الروسية إلى إن "الوضع في محافظة درعا جنوبي البلاد نوقش مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع تفاقمه بشكل أكبر".

كما تم إيلاء اهتمام خاص للتسوية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك الاستعدادات للدورة السادسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.

ویتضمن اتفاق "درعا البلد" الذي قدمه الجانب الروسي عدة بنود، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في الحي بتسلیم أسلحتها للدولة السوریة امتثالا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد في 2018، وخروج المسلحین الرافضین للاتفاق، إضافة إلى بنود تقنیة أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى الحي الذي تسیطر علیه تلك المجموعات.

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