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مصادر عراقية: انفجار عبوة ناسفة يستهدف رتلا للتحالف الاميركي في محافظة بابل وسط العراق

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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