مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

العالم-فلسطين

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مقتضب: "إن 162 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحراسة شرطة الاحتلال".

وقام عشرات من عناصر الشرطة باقتحام ساحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة"، وعمدوا على إبعاد الفلسطينيين عن ساحة المصلى القبلي ومسار اقتحامات المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية، وتأدية طقوس تلمودية، قبل أن يغادروها من جهة "باب السلسلة".

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اليهود باقتحام "الأقصى" على فترتين؛ صباحية ومسائية تستمر عدة ساعات.

ومع كل مناسبة أو عيد يهودي، تشتد وتيره اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى، وذلك على مدار العام، لبسط سيطرتهم الكاملة على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة، بحسب مختصين بالشأن المقدسي.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات إسرائيلية مستمرة من المستوطنين وشرطة الاحتلال، ومحاولات لمنع إعماره، فضلًا عن فرض قيود مشددة على رواده.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.