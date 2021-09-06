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مصلحة السجون الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية نفق الحرية

مصلحة السجون الإسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول عملية نفق الحرية
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصلحة السجون الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول هروب الأسرى الـ6 الفلسطينيين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين.

العالم-الاحتلال

ووفق التحقيقات التي أجرتها مصلحة السجون الإسرائيلية تبين أن "الشرطية التي كانت على برج المراقبة الذي حفر تحته النفق كانت نائمة لحظة خروج الفلسطينيين الستة من الفتحة".

كما تبين أن "طول النفق الذي حفره الأسرى الستة وصل لـ25 مترا، وكانت هناك سيارة تنتظرهم لفترة طويلة بالقرب من سجن "جلبوع" وساعدتهم في الانسحاب من المكان، وقام السجناء بتغيير ملابسهم قبل ركوبها وقام أحدهم بتغيير حذائه".

وهناك تقديرات لدى الشرطة الإسرائيلية تخمن بأن 2 من الفلسطينيين عبروا إلى الأردن، و2 في مجدل شمس، و2 ما زالوا في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن 6 أسرى فلسطينيين تمكنوا فجر اليوم الاثنين من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

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