لبنان.. برنامج تشييع الشيخ عبد الأمير قبلان غداً

العالم - لبنان

و جاء في بيان صدر الليلة في بيروت، أنه يتقبل المجلس التعازي عند التاسعة من صباح غد الثلاثاء في مقر المجلس، وتبدأ مراسم التشييع عند الاولى من ظهر الغد بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، ومجلس عزاء حسيني، وكلمة تأبينية لنائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب وكلمة للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.

ويصلى على الجثمان في مقر المجلس، وينطلق موكب التشييع عند الثانية من بعد ظهر الغد ليوارى الثرى في روضة الشهيدين في منطقة الغبيري يجنوب بيروت.

وفي إطار الإجراءات المتخذة لمواكبة مراسم تشييع العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أعلنت سيتم منع مرور السير على الطريق الممتدة من طريق المطار من أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى الشياح روضة الشهيدين وجميع الطرقات المتفرعة منها، وذلك اعتبارا من الساعة 13,00 من تاريخ 7-9-2021، ولحين انتهاء مراسم التشييع.

