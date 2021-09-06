شاهد.. طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عدوانية غرب خانيونس

العالم - فلسطین

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقع "القادسية" غرب محافظة خانيونس بخمس غارات وموقع "القدس" بصاروخ استطلاع تلاه بعد دقائق صاروخ حربي وهو مجاور لمدينة اصداء الرفيهية، وتسبب الاستهدافين بوقوع اضرار في محيط مكان القصف.

وذكر أن وزارة الصحة حتى الان لم تبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين.

وفي السياق ذاته، أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في أجواء حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

كما وأفاد مراسلنا، بأن المقاومة أطلقت الرصاص اتجاه طائرات مسيرة "إسرائيلية" حلقت في أجواء شمال قطاع غزة.