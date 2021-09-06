أذربيجان وتركيا تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة في قره باغ

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وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان: "يكمن الهدف الأساسي للتدريبات بمشاركة العسكريين الأذربيجانيين والأتراك في تحسين التعاون والتنسيق القتالي خلال تنفيذ عمليات قتالية بما في ذلك تطوير مهارات القيادة في اتخاذ القرارات العسكرية وقيادة الوحدات".

وأشار البيان إلى أنه سيتم إيلاء اهتمام خاص لزيادة مهارات العسكريين في استخدام المعدات والوسائل العسكرية الحديثة في ظروف التضاريس الصعبة".

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

وأصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرمني في 1992-1994.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك لا تزال المنطقة تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على حدود الطرفين وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.