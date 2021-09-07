حماس: قصف غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله

العالم - فلسطین

وأضاف قاسم، أن ذلك يأتي خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن مساء الاثنين سلسلة غارات عدوانية على عدة مواقع شمال قطاع غزة، "ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع على جنوب إسرائيل".

وقال الجيش الإحتلال في بيان، "إن طائرات حربية أغارت، الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس الإرهابية".

تأتي الغارات الإسرائيلية عشية فرار ستة فلسطينيين من سجن إسرائيلي شديد الحراسة، يوم الاثنين، على غرار الهروب في أفلام هوليوود، مما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.