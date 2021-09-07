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مصادر عبرية: أنباء عن إصابة مباشرة لمركبة نتيجة إطلاق النيران الرشاشة من غزة نحو سديروت ولا يوجد اي إصابات

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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