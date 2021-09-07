رئيس منظمة الطاقة الذرية يؤكد على مشاريع الصناعة النووية لنشر وترويج الزراعة الحديثة

العالم - ايران

وخلال زيارته التفقدية لمختلف اقسام المنشاة النووية في مدينة كرج غرب طهران اشار اسلامي الى ان المزارعين في البلاد يستخدمون اساليب قيمة في انتاج المحاصيل نظرا لعدم تطبيق اساليب صناعية حديثة وقال: انه وبغية معالجة هذا الموضوع يجب تعريف مشاريع للصناعة النووية في سياق ترويج ونشر الزراعة الحديثة.

وتفقد مساعد رئيس الجمهورية في هذه الزيارة مركز المسرع سيكلوترون وهاتسل ومركز انتاج وتطوير الادوية المشعة بالمسرع سيكلوترون والمختبرات ذات الصلة وكذلك مراكز الزراعة النووية والمشاريع قيد التنفيذ والمركز الوطني للمعالجة الايونية.

وخلال تفقده مشاريع انتاج الادوية المشعة اكد ضرورة زيادة المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لمنتوجات الصناعة النووية، لافتا الى بعض النقاط حول حجم الانتاج ونسبته ازاء الاستهلاك الداخلي.

يذكر انه يتم في الوقت الحاضر في هذا المركز انتاج ادوية مشعة قيمة مثل الثاليوم والغاليوم والكريبتون 81 و FDG عن طريق المسرع سيكلوترون. ويتم في قسم الزراعة النووية ايضا الانبات عن طريق النسيج النباتي وتكثيره في البيوت الزجاجية وكذلك انتاج انواع جديدة من الارز وسائر النباتات ومكافحة الافات المختلفة.