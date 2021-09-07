النمسا تمنح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا

العالم - ايران

وكتب شالينبرغ في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: ان كل لقاح يتم التطعيم به يحظى بالاهمية في مواجهة جائحة كورونا.

واضاف: ان العالم لا يتحمل انتشار موجة كورونا الجديدة.

وكان وزير خارجية النمسا قد هنأ في اتصال هاتفي وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لمناسبة توليه مهام منصبه واعلن استعداد بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي وكذلك منح ايران مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الاسبوعين القادمين.

وفي هذا الاطار اعلنت وزارة الداخلية النمساوية الاثنين بان هنالك الان شحنة تضم 500 الف جرعة من لقاح كورونا في طريقها الى ايران.

وقال وزير خارجية النمسا كارل نهامر: ان تقديم مساعداتنا مهم جدا نظرا لان ايران جارة لافغانستان. ان اردنا دعم استقرار المنطقة فمن المهم تقديم اي مساعدة ممكنة.