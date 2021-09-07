مسيرات في غزة والضفة ابتهاجًا بتحرر أسرى سجن جلبوع

العالم - فلسطين

ففي قطاع غزة، نظمت حركتا حماس والجهاد الإسلامي مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة ابتهاجًا بتحرر الأبطال الستة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع في كلمة له خلال المسيرة أن الأسرى قد تمكنوا من كسر قبضة الاحتلال الأمنية وسطوة الجلاد، وقهروا منظومة الأمن الصهيونية.

وقال: إن الأسرى يرسلون رسالة الانتصار الجديدة بعد انتصار شعبنا في معركة سيف القدس.

وشدد على أن إرادة شعبنا وأسرانا الأبطال أكبر وأسمى من قدرات العدو وتحصيناته، مؤكدًا أن قضية الأسر تتربع على سلم الأولويات.

بدوره، أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بعملية تحرر الأسرى البطولية من سجون الاحتلال، داعياً إلى الحفاظ على انتصار الأسرى والالتحام مع الاحتلال لحمايتهم.

وتوجه بالتحية إلى الشباب الثائر الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية، شهدت مدينتا جنين شمال الضفة والخليل في جنوبها، مساء اليوم الاثنين، مسيرات حاشدة ابتهاجا بنجاح 6 من الأسرى بنيل حريتهم من سجن جلبوع الاحتلالي عبر نفق حفروه.

وتضامنت المسيرات مع الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير مقداد القواسمي.

ففي مدينة الخليل، نظمت حركة حماس مسيرة حاشدة ابتهاجا بنجاح الأسرى الستة بالفرار من الأسر وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم الأسير مقداد القواسمي.

وفي كلمة له عبر الهاتف أشاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية ببطولات الأسرى الستة الذين مرغوا أنف الاحتلال من خلال نجاحهم بالهروب من سجن جلبوع ونيل حريتهم.

وطالب الحية جميع أبناء الضفة الغربية العمل على حماية هؤلاء الأسرى وتوفير الإيواء لهم والحيلولة بينهم وبين جنود الاحتلال.

كما تطرق الحية إلى قضية الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدا أن قضيتهم يجب أن تبقى حاضرة ولا سيما مع الأسير مقداد القواسمي الذي يعيش ظروفا صعبة نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام منذ عدة أسابيع.

وشدد الحية على أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في سياسة حركة حماس، بل على رأس الأولويات لديها إلى أن ينعم جميعهم بالحرية والانعتاق من ظلمة السجن والسجان.

ورفع المشاركون بالفعالية صور الأسرى المضربين عن الطعام ورايات حركة حماس ورددوا هتافات تدعو المقاومة للتدخل للإفراج عن الأسرى وإنهاء معاناتهم.

ويعيش الأسير مقداد القواسمي ظروفا صحية صعبة نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام منذ ما يقارب الـ47 يومًا على التوالي.

وفي مدينة جنين جابت مسيرة كبيرة الشوارع تضامنا مع الأسرى الستة أبناء المدينة الذين نجحوا فجر اليوم، بالهروب من سجل جلبوع.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الأسرى ويافطات تمجد المقاومة ورددوا شعارات تدعو إلى تصعيد المقاومة وتوفير الحماية والإيواء للأسرى الذين انتزعوا حريتهم رغم أنف الاحتلال.

وتمكن ستة أسرى من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر الاثنين من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر نفقٍ تمكنوا من حفره.