الأمن النيابية العراقية: استعدادات كبيرة ومميزة لتأمين الانتخابات

العالم-العراق

وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، الاثنين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة استضافت رئيس اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات الفريق أول الركن عبد الامير الشمري والوفد المرافق له"، مبيناً أن "الاجتماع استعرض الوضع الامني في جنوب كركوك واستعدادات اللجنة حول الامن الانتخابي".

وأضاف آل حيدر، أن "اللجنة النيابية وجدت أن استعدادات لجنة الانتخابات كبيرة جداً وبشكل يطمئن الناخب والمرشح"، لافتاً إلى أن "اعضاء اللجنة وجهوا عدة اسئلة الى اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وكانت أجوبتهم صريحة".

وأكد، أن "استعدادات اللجنة الأمنية العليا للانتخابات مميزة على مستوى كافة القوات الامنية المشاركة من المخابرات والامن الوطني والجيش والشرطة".

ولفت إلى أن "أمن الانتخابات كان سابقاً بيد وزارة الداخلية ولكن لأهمية الانتخابات المبكرة والظروف الاستثنائية وكلت المهمة الى نائب قائد العمليات المشتركة عبد الامير الشمري"، مشيراً إلى أن "لجنة الأمن النيابية متأكدة من أن أمن الانتخابات سيكون ناجحا".

ونوه إلى أنه "لا توجد توصيات خاصة من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وإنما طرحنا عدة تساؤلات واطلعنا على الخطة الامنية الانتخابية وأعطينا ملاحظاتنا كي نطمَئن ونطمئن الناخب والمرشح".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل.