الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للانتخابات العراقية والعمل على إنجاحها

العالم-العراق

وذكر بيان لمفوضية الانتخابات نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، استقبلوا في مقر المفوضية ببغداد، وفدا من فريق المراقبة في بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وجرى خلال اللقاء تقديم صورة وافية عن آخر الاستعدادات لإجراء انتخابات تشرين والدور المنتظر من المجتمع الدولي في إطار مراقبة العملية الانتخابية وتقييمها."

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء الثنائي المشترك الذي حضره جميع أعضاء مجلس المفوضين مع الوفد الأوروبي، التعريف بدور المجلس وجهوده منذ أن تسلم مهامه قبل أكثر من عام ونصف"، لافتا الى ان "وفد بعثة الاتحاد الأوروبي، أكد دعمه للانتخابات والعمل على إنجاحها من خلال الإسهام في المراقبة والرصد لمجريات عملية الاقتراع في 10 تشرين الأول 2021".