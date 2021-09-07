أمير قطر استقبل بلينكن وأوستن في الدوحة

العالم - قطر

وذكر الديوان الأميري القطري، في بيان رسمي، أن الشيخ تميم استقبل في قصر اللؤلؤة الوزيرين الأمريكيين أنتوني بيلنكن ولويد أوستن.

وأوضح البيان أن اللقاء ناقش "أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في أفغانستان، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها".

ونقل الوزيران شكر وتقدير الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمير قطر على جهود بلاده في دعم عملية السلام في أفغانستان، ودورها المحوري في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة والمدنيين الأفغان.

كما يشمل الشكر "استضافة الدوحة للمفاوضات بين واشنطن وحركة طالبان"، حيث شددا على الشراكة الوثيقة بين البلدين، والدور الدبلوماسي لدولة قطر الذي يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وإضافة إلى ذلك بحث اللقاء "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين".

وحضر اللقاء من الجانب القطري نائبا رئيس مجلس الوزراء؛ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي يتولى وزارة الخارجية، وخالد العطية الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع.

وفي وقت سابق وصل الوزيران الأمريكيان إلى الدوحة، في زيارة تستهدف توجيه الشكر إلى الدولة الخليجية لدورها البارز في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن "سيبحث مع المسؤولين القطريين الملف الأفغاني والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين.

ووصفت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية دولة قطر بأنها "أول وأكبر موقع إجلاء من أفغانستان، وواحدة من أقرب الحلفاء العسكريين لنا بالمنطقة".