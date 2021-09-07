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احذرها..حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرا!

احذرها..حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرا!
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد خبير التغذية الروسي الشهير ميخائيل غينزبورغ، أنه في بعض الحالات يكون تناول البطيخ خطيرًا على جسم الإنسان، كما في حالة المصابين ببعض الأمراض.

العالم - منوعات

وأشار الطبيب ميخائيل غينزبورغ في مقابلة، إلى أن الأطباء يحذرون من أن البطيخ طعام شهي مفضل في الصيف، لكن حلاوته يمكن أن يكون لها تأثير سيئ على جسم الإنسان. وفقًا لما نقله موقع "روسيا اليوم " عن "ميديك فوريوم".

وقال: البطيخ يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة في خمس حالات، للأشخاص الذين يعانون من أمراض:

*السكري.

*السمنة.

*أمراض الكلى.

*تصلب الشرايين

*مرضى ارتفاع ضغط الدم.

وذلك بسبب المحتوى العالي من السكر في البطيخ.

وأوضح الطبيب أن لب البطيخ الناضج غني بالفركتوز، الذي يمكن أن يساهم امتصاصه في نمو الرواسب الدهنية والعمليات الالتهابية في الأوعية.

كما حث المتخصص الروس على تناول البطيخ باعتدال فقط، وببطء، في قطع صغيرة جدًا، حيث لاحظ أن البطيخ يؤكل على الفور بكمية كبيرة (أكثر من 200 غرام).

وأكد: "بما في ذلك حمولة البطيخ من السوائل، التي هي أيضًا لا يبالي الكثيرون بها، وتسبب خطر ارتفاع ضغط الدم".

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احذرها..حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرا!