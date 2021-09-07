ليبيا: انطلاق المصالحة الوطنيّة الشاملة رسمياً

العالم-ليبيا

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بياناً على صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، أن المنفي «هنّأ أبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، مثمّناً كلّ الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تمّ التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمّة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية».



وأكد أن «القرارات التي اتّخذت ما كان لها أن تتّخذ لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طيّ صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزف الدماء، ووضع حد لمعاناته».



وبارك المنفي انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي يراها «تمثّل الرغبة الحقيقية لدى الجميع لطيّ الماضي وتجاوز الخلافات، داعياً الليبيين إلى الالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة والقانون».



وأضاف البيان إنه وجّه أيضاً الدعوة لكل الليبيين «للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام».