استشهاد المعتقل البحريني 'محمد ناس' نتيجة الإهمال الطبي

العالم - البحرين

وأوضحت الوفاق أن النظام البحريني "أفرج النظام عن الشهيد ناس إضطرارياً قبل أشهر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية واليأس من إمكانية إنقاذ حياته بعد إهمال طبي سياسي متعمد حيث قضى آخر فترة من اعتقاله، قرابة 5 أشهر في غرفة العناية المركزة نتيجة مضاعفات فيروس كورونا الذي أصيب به في داخل سجون النظام، خصوصاً وأنه مصاب بمرض السكلر المزمن ما ضاعف وضعه الصحي بسبب الاصابة بكورونا، وعدم الحصول على أدنى مستوى من الرعاية الصحية المطلوبة ما تسبب فيما وصل إليه".

ويعتبر الشهيد محمد ناس هو الضحية الرابعة من بين سجناء الرأي الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي بسبب تداعيات كورونا في سجون النظام البحريني.

وحذرت الوفاق مسبقاً بأن سياسة القتل البطيء للسجناء السياسيين وخروجهم جثثاً من السجن هو تجاوز خطير جداً ويتحمل النظام تبعاته.

وطالبت الوفاق بضرورة الافراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين والذهاب لمعالجة كل آثار وتجاوزات وجرائم والانتهاكات التي خلفتها الازمة،وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

والشهيد ناس من سكنة المحرق، وهو يتيم الأبوين، ولديه أخت واحدة.