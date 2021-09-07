أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

ايران..

- إيران تعبر عن قلقها إزاء أحداث بنجشير .. وزارة الخارجية تدين بشدة الهجوم على تلك المنطقة

جوان ..

- سقوط بنجشير وسط صمت دولي.. طهران تحذر بشدة من أي تدخل أجنبي بأفغانستان

خراسان ..

- صدمة ليلية لتل أبيب ..هرب قيادي فلسطيني سابق وخمسة أسرى فلسطينيين من سجن "إسرائيلي"

سياست روز ..

- الكرملين يحذر من مغبة إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو مؤكدا أن القرم جزء من روسيا

آرمان ملي ..

- حركة طالبان تسيطر على وادي بنجشير بدعم باكستان , وأحمد مسعود يدعو لمقاومة وطنية

ابتكار ..

- إنطفاء آخر شعلة للمقاومة بأفغانستان .. أجواء إدانة للتدخل العسكري الباكستاني في بنجشير

جام جم ..

- نجاح ستة أسرى فلسطينيين في الهرب من أكثر سجون الكيان الصهيوني حراسة

جمهوري اسلامي ..

- وزارة العدل ببغداد تتحدث عن وجود خمسين ألف إرهابي في السجون العراقية

وطن امروز ..

-قائد القوات البرية للحرس يحذر إقليم كردستان العراق .. صواريخنا معدة للإطلاق على البؤر الإرهابية

مردم سالاري ..

- طائرة تجسس أمريكية تخترق أجواء كوريا الشمالية عشية إستعدادات إجراء إستعراض عسكري ضخم

كيهان ..

- حركة أنصار الله ..خروج قوى الإحتلال بالكامل السبيل الوحيد لإحلال السلام في اليمن

اطلاعات ..

- أحمد مسعود يدعو الشعب الأفغاني للإنتفاض ضد حركة طالبان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( آثار أقدام أجنبية بوادي بنجشير).. واخيرا استطاعت حركة طالبان عبر شن هجوم شامل وبدعم عسكري باكستاني واسع النطاق من السيطرة على وادي بنجشير, وهنا لابد من القول ان .. (باكستان لعبت دورا رئيسيا في سقوط بنجشير بدخولها ميدان القتال بشكل علني ومباشر ضد قوى المقاومة لصالح طالبان ) الامر الذي عكس واقع تجاهل باكستان لواقع ان تاريخ افغانستان يثبت بأن الشعب الافغاني لايطيق اي تدخل اجنبي وما واجهه الاتحاد السوفيتي من فشل وقبله الامبراطورية البريطانية ومؤخرا امريكا ايضا بافغانستان لايدع مجالا للشك حول هذه الحقيقة ,كما ان اسلام اباد تتجاهل بتدخلها هذا ضرورة ايجاد حل سياسي شامل بافغانستان يضمن ايجاد سلام دائم في هذا البلد.

جوان ..

حول افغانستان ايضا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تفرد إسلام آباد المزعزع للإستقرار في كابول).. زيارة رئيس المخابرات الباكستانية لكابول بعد سيطرة طالبان على العاصمة الافغانية مباشرة تعطي فكرة واضحة عن رهان باكستاني على الاوضاع بافغانستان, ( إن ظهور طالبان يرتبط بمخطط غربي بتمويل سعودي إماراتي مقابل التدخل العسكري السوفيتي بأفغانستان بإنشاء مدارس دينية بباكستان) مدارس تخرج مقاتلين مشحونين ايدلوجيا لخوض معارك مقابل الجيش الاحمر السوفيتي , وحدث ما حدث بعدها, وتحولت تلك المدارس الى ركيزة في السياسة الخارجية الباكستانية التي تضع الاولوية لتغيير المعادلات الاقليمية لصالح باكستان مقابل الهند , لذلك ليس من العجيب ان نشاهد وجود طالبين واحدة بباكستان واخرى بافغانستان هي امتداد للاولى في الواقع , وليس من العجيب ايضا ان تتشكل طالبان بفرعيها الباكستاني والافغاني من اغلبية من عرقية البشتون الغالبة بباكستان , وقد تكون اهتمامات اسلام اباد مرتبطة بالتوزنات مع الهند الا ان سياستها تحمل اخطارا داهمة على مستقبل افغانستان والمنطقة ايضا .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت عن نجاح اسرى فلسطينيين في ( الهرب من سجن "إسرائيلي" ) قائلة .. ستة اسرى فلسطينيين استطاعوا استعادة حريتهم بانفسهم عبر حفر نفق في اكثر سجون الكيان الصهيوني حراستا وتشددا امنيا. ( إن نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة بالهرب من سجن جلبوع بفلسطين المحتلة شكل صدمة أمنية ونفسية عميقة "لإسرائيل") صدمة فجرت تداعيات وانتقادات ومخاوف واسعة النطاق في الكيان الغاصب , الامر الذي دفع بحكومة نفتالي بينيت وفي خضم قيام قوات هذا الكيان بحملة امنية واسعة بحثا عن هؤلاء الاسرى , الی نقل اربعمائة اسير فلسطيني اخر من هذا السجن الى سجون اخرى في اجراء يعكس عمق تخبط هذه الحكومة مقابل مواجهة تحدي فلسطيني جديد الى جانب تعاظم واتساع معارضة ابناء الضفة الغربية للاستيطان ولمخطط تهويد القدس ودخولهم في مواجهات مستمرة مع الاحتلال والى جانب التحدي المتمثل بالفصائل وصواريخها بغزة .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تبلور شرق أوسط جديد ).. في عام 2006 تحدثت وزيرة الخارجية الامريكية في حينها كونداليزا رايس عن آمال بتبلور شرق اوسط جديد , كما تحدث الرئيس الامريكي عندها باراك اوباما عن آمال ايجاد شرق اوسط جديد ، ( تلك الآمال في طريقها للتحقق مع فارق واحد هو أن الشرق الأوسط الجديد لن يكون بمعايير أمريكية بل بمعايير المقاومة) وابرز المؤشرات لهذا الواقع , انتصار مكونات محور المقاومة في المنطقة في اكثر من جبهة, ففي اليمن هناك انصار الله وصواريخها البالستية ومسلسل الفشل السعودي, وفي سوريا انهيار الرهان الامريكي الغربي على الجماعات الارهابية مقابل محور المقاومة وكذلك في العراق, والى جانب كل هناك الانكفاء العسكري الامريكي الغربي من المنطقة والانسحاب الامريكي المخزي من افغانستان. كل ذلك يعني انحسار النفوذ الغربي وتبلور شرق اوسط جديد بحلة رؤية محور المقاومة .

حمايت ..

نشرت صحيفة حمايت تقريرا ينقل عن المسؤول الامني بحزب الله العراق قوله ( المخابرات السعودية والإماراتية تديران "داعش" )جاء فيه.. أكد القيادي في كتائب حزب الله العراق " ابو علي العسكري " في معرض اشارته للهجوم الارهابي على مخفر للشرطة بكركوك اوقع ضحايا.. (أن هناك ادلة وثيقة تثبت وقوف المخابرات السعودية والإماراتية وراء توجيه وتمويل وإدارة تنظيم "داعش " الإرهابي ) العسكري شدد على ضرورة توسيع الحشد الشعبي بكل مكوناته لدائرة عمليات تطهير مناطق في شمال وشمال شرقي العراق من الشراذم والخلايا الداعشية النائمة , داعيا لضرورة رفع مستوى اليقظة والجهوزية في مواجهة التهديدات والمخططات التي تستهدف زعزعة امن واستقرار العراق .

ابرار ..

سلطت صحيفة ابرار الضوء على خفايا التطورات التي شهدتها منطقة بنجشير الافغانية مؤخرا وكتبت في تقريرها التحليلي ( سقوط بنجشير بدعم من سلاح الجو الباكستاني ) قائلة .. بعد مسلسل هزائم منيت بها حركة طالبان في هجماتها الواسعة على اقليم وادي بنجشير , فاجأت الحركة العالم باعلان سيطرتها على بنجشير بالكامل خلال ساعات , متبجحة بالقضاء على اخر جيبى مقاومة لسلطتها على افغانستان، ( إن سر هذه المفاجأة يكمن في دخول القوات الباكستانية على خط المعارك في بنجشير لصالح طالبان بالطبع).

باكستان زجت بقوات خاصة محمولة جوا في معارك بنجشير الاخيرة وقامت بانزال خلف خطوط المقاومة كمالا استخدمت مسيرات وطائرات عمودية في استهداف استحكامات المقاومة في بنجشير لدعم طالبان مقابل قوى المقاومة , كما استخدم سلاح الجو الباكستاني القذائف الذكية لتدمير استحكامات المقاومة .