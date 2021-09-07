محمد صلاح يعلق على الإطاحة بحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر

العالم - رياضة

صلاح كتب بحسابه على الفيسبوك، مساء الاثنين تعليقا قال فيه: "حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي".

من جهته أكد البدري في تصريحات إعلامية أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكأس الأمم الأفريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم.

وقال إنه تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة أضرت بالكرة المصرية، مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون أن يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده.

وللإشارة قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن مدرب منتخب مصر الاول خلفا لحسام البدري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" الإعلان فينغادا مديرا فنيا لمنتخب مصر".