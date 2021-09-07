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مصادر اعلامية:

وفد من 'قسد' يزور واشنطن وموسكو قريبا

وفد من 'قسد' يزور واشنطن وموسكو قريبا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر اعلامية كردية، أن وفداً مما تسمى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" سيزور قريباً كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

العالم-سوريا

ولم تتطرق المصادر، إلى جدول أعمال زيارة وفد "قسد" إلى واشنطن وموسكو، إلا أنها رجحت أن يتناول اللقاءات المستجدات الأخيرة في المنطقة والأوضاع في سوريا وسبل الحل، بالإضافة إلى العلاقات مع ما تسمى "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التابعة لقسد وهجمات تركيا على مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا ولم تعلق حتى الآن أي جهة رسمية في الولايات المتحدة أو روسيا أو "الإدراة الذتية" على زيارة الوفد الكردي المرتقبة للبلدين.

يشار إلى أن السلطات السورية تعتبر "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، "كيانا غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".

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