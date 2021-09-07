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قائد البحرية الايرانية: قادرون على التواجد باقتدار في اي منطقة بحرية بالعالم

قائد البحرية الايرانية: قادرون على التواجد باقتدار في اي منطقة بحرية بالعالم
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال شهرام ايراني، القدرات العالية التي تحظى بها هذه القوة، وقال اننا قادرون على التواجد باقتدار في اي منطقة بحرية في العالم ان صدرت الاوامر بذلك.

العالم - ایران

يتبع...

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