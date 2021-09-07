وفد سويدي يزور شمال شرقي سوريا، ما مهمته؟

العالم-سوريا

وأعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، الاثنين، عن زيارة قام بها وفد سويدي إلى مناطق الإدارة تسلم خلالها عددا من عوائل لمسلحين في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة إن وفدا من مملكة السويد برئاسة السفير فرديريك فلورن من دائرة الشؤون القنصلية والقانون المدني في السويد زار مقر الدائرة أمس، حيث بحث مع الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر، "الوضع بشكل عام في سوريا وعلى وجه الخصوص الوضع في شمال وشرق وسوريا أبرزها العملية السياسية السورية".

وأضافت الدائرة أن الوفد السويدي تسلم في نهاية اللقاء "عددا من الأطفال والنساء من عوائل تنظيم داعش وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الجانبين".

وقالت الدائرة إن الجانبين بحثا "وضع المخيمات وبصورة خاصة مخيم الهول حيث تحدث هناك عمليات قتل يوميا وهناك عمليات تدريب بالنسبة للأطفال على ذهنية الإرهاب وضرورة بناء مراكز إعادة تأهيل لهم لأبعادهم عن الأجواء الراديكالية في المخيم".

وأضافت أن البحث تطرق أيضا إلى "الوضع الإنساني في مخيمات النازحين والأثر السلبي لإغلاق معبر اليعربية (تل كوجر) عليهم وعلى وسكان المنطقة من المساعدات الإنسانية الذي يمنع إيصال المساعدات الإنسانية إليهم".

ونقلت الدائرة عن السفير فريدريك لوران أن حكومة ترى في الإدارة شريكا وعبر عن الوقوف إلى جانبها في "القتال ضد الإرهاب".

يشار إلى أن السلطات السورية تعتبر "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، "كيانا غير شرعي ويحمل السلاح غير الشرعي ضد الدولة السورية والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها، ولا يملك أي شخصية اعتبارية أو صفة قانونية، ويتبنى نزعات انفصالية، وينشط ضد القوانين السورية الوطنية وضد إرادة شعبها وحكومتها".