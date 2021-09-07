زيادة الصادرات من معبر ميرجاوه الحدودي بنسبة 160 بالمئة

العالم - ايران

وقال مسعود نوكودري في مقابلة مع وكالة أنباء (إرنا) اليوم الثلاثاء، إنه تم تصدير 350 ألف و 239 طنا من البضائع إلى باكستان من معبر ميرجاوة الحدودي بواقع 15 ألفا و 584 شاحنة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بـ134 ألفا و 501 طن من البضائع و 5 الاف و869 شاحنة لتسجل نموا بنسبة 160 بالمئة في الحمولة و 166 بالمئة في الأسطول.

وأشار إلى الغاز المسال والبيتومين (الاسفلت) والمحروقات باعتبارها سلع التصدير الرئيسية من ميناء ميرجاوة الحدودي خلال هذه الفترة، وأضاف ان محطة ميرجاوه الحدودية إحدى المحطات النشطة في مجال التصدير والاستيراد والترانزيت، حيث بالإضافة إلى 160 بالمئة نموا في الصادرات، حققت نموا ايضا بنسبة 133 في ترانزيت البضائع في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي للمحافظة.

وأشار إلى أن معبر ميرجاوه الحدودي من أكثر المعابر الحدودية نشاطا في البلاد نظرا لقربه من المراكز السكانية الباكستانية، والذي بالإضافة إلى خلق دور في تطوير العلاقات الاقتصادية أوجد الكثير من فرص العمل لأهالي المحافظة.