حاكم خرمشهر: معبر شلمجة البري مغلق أمام زوار الأربعين

العالم - ايران

واضاف محمد حيدري في مقابلة مع وكالة (إرنا) للأنباء اليوم الثلاثاء: بناء على توجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وإعلان العراق، فأن عبور الزوار من منفذ شلامجة غير ممكن ولن يصدر أي تصريح لزيارة العتبات المقدسة في العراق عبر هذا المنفذ .

وفي إشارة إلى بعض الزوار الذين يتجهون نحو الحدود سيرا على الأقدام، أوضح ان المواطنين لايمكنهم الدخول الى معبر شلامجة نظرا لتاكيدات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وقال حيدري إن سبع مجموعات فقط بامكانها العبور من منفذ الشلامجة، وهي المرضى العراقيين والطلبة الجامعيين وفرق الخدمات الفنية والهندسية العاملة في العراق ورجال الأعمال والمسؤولين السياسيين .

واشار الى انه بسبب تزايد عدد الاصابات بفيروس دلتا، فقد تم تشديد المراقبة على عبور الزوار من قبل إيران والعراق في هذا المنفذ.

وبحسب القانون العراقي، إذا دخل شخص إلى العراق بدون تأشيرة ، فسيسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتسري هذه العقوبة على الجميع.

العراق كان قد وافق على دخول حوالي 30 ألف زائر إيراني جوا للمشاركة في زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام الذي يصادف 27 سبتمبر الجاري.

تقع حدود شلامجة الدولية على بعد 15 كم غرب مدينة خرمشهر و 20 كم من البصرة، العراق.