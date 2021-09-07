مساعدات مالية لأهالي شهداء وجرحى التليل شمال لبنان

العالم_لبنان

وأكد موقع العهد الاخباري انه بتكليف من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبطلب من رؤساء بلديات ومخاتير الدريب الأوسط، قام رئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق يرافقه وفد من بلديات ومخاتير المنطقة بتوزيع مبلغ مالية على شهداء وجرحى تفجير التليل في عكار.

الشيخ عبد الرزاق وفي تصريح له قال "نحن في عكار باسم أهالي شهداء وجرحى التفجير نتقدم بالشكر والتقدير إلى سماحة السيد نصر الله، وكلّفنا بأن نوصل تعازيه ومواساته وحزنه إلى أهالي الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء".

كما كلّف السيد نصر الله الشيخ عبد الرزاق بتقديم هدية إلى أهالي الشهداء والجرحى جاءت على الشكل التالي: 30 مليون ليرة لبنانية لكل عائلة شهيد، و15 مليون ليرة لبنانية لكل جريح، إضافة إلى مساعدات ستتابع مع رؤساء واتحادات بلديات ومخاتير الدريب.

الشيخ عبد الرزاق أضاف أن "أجمل عبارات الشكر والتقدير لا بد أن تسبق حروفنا وتنهي سطورنا معبرةً عن صدق المعاني النابعة من قلوب العكاريين الذين يشكرون سماحة السيد حسن نصر الله، فقد صدق الوعد وهو سيد الوعد الصادق وسيد الشعور بآلام الشعب والناس والاحساس بأحزانهم".

وتابع مخاطبًا الأمين العام لحزب الله "سماحة السيد إن عكار تشكركم وتشكر وقوفكم إلى جانبها وهي سوف تبقى حضن المقاومة الدافئ وظهرها الوفي، وهي تقدر وقوفكم إلى جانبها في الوقت الذي تخلى فيه عن عكار القريب والصديق ومن كان واجبه أن يتحمل المسؤولية ويكون إلى جانب المحزونين في عكار وقد أثبتم من جديد يا سماحة السيد أنكم أهل المسؤولية والمواساة للناس والوقوف إلى جانبهم".

وأكد أن نصر المقاومة هو نصر لكل عكاري وما أنجزته المقاومة هو محل فخر واعتزاز لنا جميعاً.

وكانت كلمة لرئيس بلدية البيرة الحاج أبو ماجد فقال "نحن كعكاريين نفتخر ونعتز برجل المواقف وصاحب الوعد الصادق سماحة السيد حسن نصر الله الذي يقف دائماً الى جانب المحزونين والمصابين بالآلام والأحزان والعكاريون لم ولن ينسوا مواساتهم من صاحب السماحة على شاشات التلفزة حين عزاهم بمصابهم في تفجير التليل عكار فقد جبر خواطرهم ثم ترجم وعده الصادق بهذه المبادرة الكريمة اليوم".

وفي كلمة مقتضبة، شكر نائب رئيس اتحاد بلديات الدريب احمد كفا السيد نصر الله والوفد الممثل له، معتبرًا أن كل العكاريين لن ينسوا هذا اليوم التاريخي الذي يقف فيه أهل المقاومة وخاصتها مع أهالي شهداء وجرحى انفجار التليل في عكار بعد أن تخلّى عنهم كل قريب و مسؤول عنهم.