طيران العدوان السعودي يشن 13 غارة جوية على مأرب وصعدة

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن 5 غارات جوية على مديرية جبل مراد و5 غارات جوية على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب وغارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف وغارة جوية على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 505 خروق لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق، 5 غارات للطيران التجسسي على حيس وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والمدينة والدريهمي والجبلية وحيس والتحيتا و30 خرقا بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و 426 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.