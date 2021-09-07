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العراق.. 25 ألف إرهابى صدرت بحقهم أحكام بالإعدام

العراق.. 25 ألف إرهابى صدرت بحقهم أحكام بالإعدام
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة العدل العراقية، أن عدد الإرهابيين المحكومين، في سجونها أكثر من 50 ألف سجين، مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام.

العالم-العراق

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد قال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام".

وأضاف لعيبي أن "أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه".

وتابع أن "أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90% من الأحكام لم يصدر به مرسم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة".

وكان قد أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي فى العراق طالب الموسوي، انطلاق عمليات مشتركة في ديالى وصلاح الدين.

وقال بيان للحشد الشعبي إن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي متمثلة بقيادة عمليات ديالى للحشد بجميع ألويتها وقيادة كركوك وشرق دجلة متمثلة باللواء الـ22 والتاسع والـ88 وبإسناد من التشكيلات الساندة للحشد الشعبي من مديرية مقاتلة الدروع ومكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية والإعلام والطبابة وبغطاء جوّي من طيران الجيش، باشرت بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في ديالى وصلاح الدين".

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