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اجتماع مغلق للبرلمان الايراني بحضور قائد قوة "القدس" لدراسة تطورات افغانستان

اجتماع مغلق للبرلمان الايراني بحضور قائد قوة
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس الشورى الاسلامي الايراني صباح اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا بحضور قائد قوة "القدس" التابعة لحرس الثورة الاسلامية لدراسة التطورات الاخيرة في افغانستان.

العالم - ايران

وجرى خلال هذا الاجتماع دراسة احدث التطورات الجارية في افغانستان كما قدم قائد قوة "القدس" للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني" للنواب تقريرا حول هذه التطورات.

وكانت حركة "طالبان" قد اعلنت يوم الاثنين أن ولاية بنجشير الأفغانية الواقعة شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة.

فيما اعلن قائد "جبهة المقاومة الوطنية" في افغانستان أحمد مسعود أن المقاومة مستمرة بالقتال ضد "طالبان" في بنجشير، داعيا جميع الأفغان إلى المواجهة والتمرد ضد "طالبان".

وقال مسعود في رسالة صوتية، "لا يزال مقاتلو المقاومة في المحافظة ويواصلون القتال ضد طالبان".

ودعا مسعود جميع الأفغان إلى مواجهة طالبان.

وتمثل ولاية بنجشير الجبلية معقلا لقوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود، الزعيم العسكري والسياسي المناهض لـ"طالبان"، التي سيطرت مؤخرا على معظم أراضي أفغانستان، بما في ذلك العاصمة كابل.

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