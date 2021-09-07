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بطاقة 80 مليون طن .. ايران الـ 4 عالميا بانتاج الاسمنت

بطاقة 80 مليون طن .. ايران الـ 4 عالميا بانتاج الاسمنت
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الطرق والتنمية الحضرية، أن ايران تتبوأ المرتبة الـ 4 عالميا في انتاج الاسمنت بطاقة 80 مليون طن سنويا.

العالم - ايران

وأضاف رستم قاسمي في اجتماع مع مدراء الوزارة اليوم الثلاثاء، أن انتاج ايران من الصلب يبلغ 28 مليون طن بالسنة، ولذلك فان مشروع انتاج مليون وحدة سكنية سنويا لايصطدم بمعوقات.

وأستطرد أن انتاج مليون وحدة سكنية يتطلب 30 مليون طن إسمنت و10 ملايين صلب.

وأشار الى أنه سيتم اطلاق صندوق التنمية السكني بموجب قانون طفرة الانتاج، حيث سيمول غالبيته عبر عوائد بيع العقارات وإصول الوزارات الحكومية بهدف مساعدة مختلف طبقات المجتمع لدعم مشاريعهم واستكمالها.

وشدد قاسمي على أن مشروع بناء مليون وحدة سكنية بصدارة أولويات الوزارة والحكومة.

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