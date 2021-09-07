الجمهورية الإسلامية على دراية كاملة بالتطورات في أفغانستان

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء حول جلسة البرلمان المغلقة التي عقدت اليوم بحضور قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، اضاف نظام الدين موسوي: نظرا للتطورات في أفغانستان وخروج الامريكيين غير المسؤول من هذا البلد، وبالنظر إلى تأثير هذه التطورات على العلاقات الإيرانية الأفغانية، فقد عُقد اجتماع مغلق بحضور العميد إسماعيل قاآني حيث أثيرت مختلف القضايا في الاجتماع.

واوضح ان موسوي أن العميد قاآني قدم معلومات دقيقة وموثقة وقوية عن أفغانستان، كما أن عددا من النواب طرحوا آرائهم ووجهات نظرهم في الاجتماع.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى الإسلامي: ما قيل في سياق كلام قائد فيلق القدس هو أنه أولا وقبل كل شيء، أن قائد الثورة، أعلن إن إيران تراقب عن كثب التطورات في أفغانستان و قضية أفغانستان مهمة بالنسبة لنا من زوايا مختلفة .

وأكد النائب موسوي، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية لآراء الشعب الأفغاني في تقرير مستقبل بلاده، وقال: من الواضح أن إيران على دراية كاملة بالتطورات فى أفغانستان بناء على تقارير الأجهزة المرتبطة بالسياسة الخارجية.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى العلاقات القائمة بين البلدين، فإننا نولي الاهتمام اللازم لهذه التطورات، وأن سياستنا الخارجية وأجهزتنا الأمنية والدفاعية لم تتفاجأ بالتطورات الحالية في افغانستان .

وقال الناطق باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، إن تطورات وقضايا أفغانستان الحالية، تعود الى أكثر عن 20 عاما مضى أي بعد الاحتلال الأمريكي لهذا البلد، وما نشهده اليوم هو قضية بدأت قبل خمس أو ست سنوات، وخلال هذه الفترة كانت هذه المنطقة في حالة اضطراب سياسي وعسكري ، و الآن بلغت هذه النقطة.

يتبع..