ماهي اسباب الهرولة الاماراتية للعلاقات مع تركيا

العالم - انقلاب الصورة

واستقبل رجب طيب اردوغان الوفد الاماراتي وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جری في أنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الامارات وتركيا.

مالذي تغير وحرك في محمد بن زايد حماسة ايفاد مسؤول امني مهم مثل مستشار الامن القومي طحنون بن زايد الی انقرة ليليه اتصال مباشر مع اردوغان. يقول الماضي القريب ان لغة التفاهم كانت مفقودة جداً بين الرجلين. وتشهد علی ذلك ساحات عدة لعل اكثرها حضوراً اليوم المشاركة في محاولة الانقلاب علی اردوغان عام 2016.

فما هي أسباب هذه الهرولة الاماراتية؟

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