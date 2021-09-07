مفوضية الانتخابات العراقية تعلن عن ضوابط الحملة الانتخابية

العالم-العراق

وقررت المفوضية في بيان ما يلي:

1. عدم لصق اي إعلان إنتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد بإستخدام الصمغ او الغراء .

2. عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة .

3. عدم تثبيت لوحات الدعاية الانتخابية في الحدائق العامة والجزرات الوسطية للشوارع والارصفة بإستخدام مادة الاسمنت .

4. عدم إستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والجوامع والحسينيات والاماكن المقدسة والجسور والاماكن التراثية والاثرية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الاحزاب والمرشحين ضمن الحملة الانتخابية .

5. تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها بعد إنتهاء العملية الانتخابية وعلى النحو الاتي :

أ. تعليق لافتات من القماش تتضمن الدعاية الانتخابية .

ب. إستخدام اللوحات المعدنية او الخشبية التي من السهولة رفعها .

ج. استخدام لوحات الفلكس الحديثة ضمن الاماكن المحددة لذلك .

د. أستخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية من خلال وسائل الاعلام المختلفة .

6. في حالة وضع وسائل الدعاية الإنتخابية بشكل مخالف لما ورد اعلاه يتم توثيق المخالفة من قبل كوادر الدوائر البلدية ويتم إزالتها فورا.

7. يتم فرض الغرامات المالية بحق بحق المرشحين والاحزاب السياسية والتحالفات وفقا لأحكام القرارات والقوانين البلدية النافذة .

8. يتم رفع موقف من الدوائر البلدية الى مكتب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية بالمخالفة المرتكبة تتضمن إسم المرشح والرقم في الدائرة الانتخابية ونوع المخالفة ومقدار الغرامة ويتم مفاتحة المفوضية للإنتخابات لغرض إلزام الاحزاب السياسية بتسديد مبالغ الغرامات او استقطاعها من التأمينات المقدمة من قبلهم لدى المفوضية .